Moto3 Sepang, Prove 1-2: Dennis Foggia parte col piede giusto

Il migliore sia nelle prime libere che nel pomeriggio malese. Dennis Foggia chiude il venerdì a Sepang con il tempo di riferimento, con Ayumu Sasaki vicinissimo e David Muñoz in terza posizione. Provvisoriamente in Q2 diretta anche Riccardo Rossi, Stefano Nepa ed Andrea Migno, così come il campione in carica Izan Guevara. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Primo GP da campione del mondo per Izan Guevara, che ha chiuso i conti la settimana scorsa in Australia. Dietro di lui però il secondo posto è ancora conteso tra Sergio Garcia e Dennis Foggia in particolare, con Ayumu Sasaki (fresco di rinnovo per il 2023) non troppo lontano. C’è un pilota in più in pista: Syarifuddin Azman, osservato speciale da wild card per quello che è il suo evento di casa. Si comincia sotto un cielo nuvoloso, con temperature tra i 26 ed i 32° C, per il primo round in Malesia dal 2019. Turno piuttosto frizzante a livello di classifica, solo alla fine abbiamo Dennis Foggia certo al comando della classifica, con Ayumu Sasaki a ruota e Jaume Masia 3°.

Prove Libere 2

Una sessione ricca di incidenti: non inizia al meglio Carlos Tatay, stesso discorso poi per Riccardo Rossi, Ryusei Yamanaka, John McPhee, Daniel Holgado. Si uniscono alla lista anche Taiyo Furusato ed il neo campione Izan Guevara nella seconda parte del turno, mentre arriva il ‘regalo’ per il pilota di casa. Syarifuddin Azman infatti sarà pilota mondiale a tempo pieno nel 2023, qui i dettagli. Per quanto riguarda la classifica, presto sono al comando Migno e Nepa, tenendo i piazzamenti molto a lungo, fino agli stravolgimenti degli ultimi minuti. Torna al comando Dennis Foggia, si fanno vedere David Muñoz ed i ragazzi MTA, ma in generale non sono molti quelli che fanno meglio rispetto alle FP1. In classifica combinata si vede chiaramente, ma provvisoriamente ci sono quattro italiani in Q2.

Foggia al comando, la classifica combinata

Foto: Valter Magatti