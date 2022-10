Moto3 UFFICIALE Syarifuddin Azman, debutto con MT Helmets-MSi

Nel 2023 Syarifuddin Azman disputerà la sua prima stagione mondiale completa. MT Helmets-MSi ha ufficializzato il suo secondo ingaggio in occasione della wild card di casa del pilota malese. Dopo varie sostituzioni e comparse mondiali ecco il debutto vero e proprio accanto al confermato Diogo Moreira, che l’anno prossimo avrà già un anno di esperienza.

“Un sogno che si realizza” è il primo commento di Syarifuddin Azman. “È stata una bella stagione in JuniorGP e sono ora pronto per lottare nel Mondiale Moto3.” Ricordiamo che, con un round ancora da disputare, ‘Damok’ sta ancora lottando per il vice-campionato nell’ex CEV Moto3. “Questo nuovo capitolo mi permetterà di accumulare esperienza e di crescere ancora, non vedo l’ora di cominciare.”

Foto: Instagram