Ma non potevano scegliere un altro week end? La Superbike è approdata in Argentina per dare vita ad uno spettacolo coi fiocchi, che però rischia di essere oscurato dalla sfida (forse) decisiva in MotoGP a Sepang e anche dalla F1 in Texas. Va bene che gli orari delle dirette tv non si sovrappongono, ma visto che le derivate dalla serie hanno appena dodici tappe in calendario, e che a San Juan si corre pochissimo, non ha alcun senso che la decima tappa mondiale abbia questa scomoda collocazione. Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea comunque sono pronti a regalarci altre emozioni. Qui la guida completa della tappa Argentina, e gli orari dei collegamenti TV

Jonathan Rea non vince più

La Ducati proverà a consolidare il vantaggio nel Mondiale, la Yamaha a rifarsi sotto: l’epicentro dello show girerà intorno ad Alvaro Bautista e Toprak Razgtalioglu, divisi da 56 punti. Il terzo asso, Jonathan Rea ha un distacco di 82 punti che, di fatto, lo pone fuori dai giochi. Il sei volte campione del Mondo è sulla graticola: non vince dal 22 maggio scorso, round dell’Estoril. Un digiuno interminabile per quello che una volta era il Cannibale della Superbike. Il contatore dei successi è fermo da mesi a quota 103. “Abbiamo fatto passi avanti in questo scorcio di stagione” è l’analisi di Jonathan Rea. “Non mi sento ancora fuori dalla lotta, perchè i Mondiali finiscono quando finiscono. Ma il mio pensiero è rivolto al singolo risultato nella singola gara, cioè ad essere più competitivo che posso. Il podio va bene, ma io vorrei vincere…”

La Kawasaki è rimasta indietro

“A Portimao eravamo convinti di poter tornare sul gradino più alto, non è stato possibile e non possiamo essere troppo duri con noi” è il giudizio di Jonathan Rea. “Nei test di settembre abbiamo trovato buone soluzioni e migliorato il pacchetto. Ma non è bastato, perchè Bautista e Toprak sono incredibilmente veloci in questo periodo. Abbiamo un deficit e tocca a noi provare a ridurlo. In questa Superbike nessun ti regala niente, ogni passo te lo devi sudare. E’ quello che stiamo provando a fare: in Kawasaki ci stiamo rimboccando le maniche”. Nel fine settimana vedremo se basterà.

Foto: Instagram