Moto3 Portimao, Prove 1: si comincia con Moreira, tris italiano a terra

La Moto3 si apre con il guizzo di uno dei piloti indicati come favoriti del 2023. Diogo Moreira piazza la sua prima zampata della stagione, chiudendo le prime prove a Portimao con il tempo di riferimento. Turno un po’ a due facce per i ragazzi italiani, soprattutto per i tre incidentati proprio alla fine del turno, senza conseguenze. È iniziata la nuova stagione, ecco com’è andata la prima sessione dell’anno.

Prove 1

Dai piloti MotoGP in conferenza stampa non sono mancati ‘inviti’ ad osservare in particolare Diogo Moreira per questa stagione Moto3, seguito da Ayumu Sasaki e Daniel Holgado. Sarà così od avremo sorprese? Questo lo sapremo molto più avanti, al momento siamo solo ai nastri di partenza di questo 2023. Con vari esordienti da tenere d’occhio, l’unico italiano dei quali è Filippo Farioli, vedremo poi come se la caveranno Romano Fenati, Riccardo Rossi, Stefano Nepa e Matteo Bertelle. Il turno inizia con i piloti KTM subito in evidenza, mentre per Whatley sembra esserci presto un piccolo problema alla moto. A referto nei secondi finali un tris italiano di cadute: Riccardo Rossi, Filippo Farioli, e Matteo Bertelle sono i primi incidentati della stagione Moto3 2023.

La classifica

Foto: Valter Magatti