Moto3: Matteo Bertelle e Romano Fenati, il doppio ritorno

Giornate di test privati a Jerez che hanno segnato la prima uscita della nuova formazione Snipers. Ma è stato anche il ritorno in Moto3 sia per Matteo Bertelle che per Romano Fenati, pur in condizioni diverse. L’esperto pilota ascolano è tornato in sella dopo una lunga pausa per la fine prematura dell’avventura Moto2, mentre il 19enne padovano è ripartito dopo il grave infortunio al Sachsenring 2022 ed il lungo recupero. Non è il momento di guardare i tempi, ma tutt’e due hanno messo a referto giornate molto produttive, un buon punto di partenza verso la nuova stagione. Nonché una rampa di lancio verso i test ufficiali, in programma nei giorni 17-19 marzo a Portimao, dove scatterà il campionato 2023.

Bertelle: “Buon feeling con la nuova Moto3”

È dallo scorso giugno che non tocca una Moto3 a causa di uno sfortunato incidente in Germania (qui ci aveva spiegato il problema). Matteo Bertelle è finalmente tornato in azione, a caccia della sua prima annata mondiale completa dopo la ‘mezza stagione’. Ma con KTM, mentre quest’anno passa alla Honda di Snipers Team, a Jerez con livrea ancora nera visto che la squadra si presenterà più avanti. Primi test Moto3, pur privati, con Bertelle fuori dai primi 20, ma l’importante era tornare in sella, conoscere la nuova moto e riprendere tutti gli automatismi. “È stato il primo approccio con la moto nuova” ha infatti sottolineato il pilota veneto a test conclusi. Fisicamente come sta? “Sono contento anche perché la gamba non mi fa male, anzi mi fa male l’altra. Un buon segno!” ha scherzato Bertelle. “La posizione [in classifica] non è ottimale, ma il feeling è già abbastanza buono. Sto prendendo sempre più fiducia, speriamo a Portimao di andare meglio e di fare un altro step.”

Fenati: “Non male dopo un anno”

I suoi test sono iniziati l’8 marzo per chiudersi ieri. Tre giorni quindi per ricominciare dalla Moto3 e non è andata male: top 10 a sei decimi dal capoclassifica. “È passato un anno dall’ultima volta” ha sottolineato Romano Fenati. “Ma siamo andati anche abbastanza forte. Il primo giorno non siamo riusciti a girare molto, ma è stato positivo perché almeno ho tolto un po’ la ruggine. Giovedì invece non s’è potuto girare per tutto il pomeriggio, solo qualche giro a fine serata.” Il terzo giorno è stato ben più produttivo. “Abbiamo fatto un bel po’ di giri e tutti buoni. Abbiamo poi fatto diverse modifiche sia al mattino, partendo subito forte, che a metà mattinata, ma queste non ci sono piaciute e siamo tornati indietro. Alla sera poi siamo riusciti a raggiungere il gruppo: abbiamo chiuso a sei decimi, secondo me non male come primo test dopo un anno.” Grande soddisfazione quindi per cominciare, tra una settimana si va in Portogallo. “Sono contento di come abbiamo lavorato e non vedo l’ora di andare a Portimao. È una pista favolosa e speriamo di andare altrettanto bene, se non meglio!”