Kaito Toba “Vorrei lottare per vincere, intanto cerco d’imparare l’italiano”

Kaito Toba ha conquistato la sua unica vittoria nel Motomondiale nel 2019 in Qatar in sella ad una Honda. Ora vuole rivivere quelle stesse emozioni con ha Honda del Team Sic58. Il ventitreenne giapponese è alla sua settima stagione nel Motomondiale dopo essersi aggiudicato l’Asian Talent Cup ed aver partecipato alla Rookies Cup. Dal 2017 al 2021 la squadra di Paolo Simoncelli aveva schierato Tatsuki Suzuki che era poi diventato romagnolo d’adozione. Ora Kaito Toba cerca di ambientarsi al meglio in Italia.

“Sono molto felice di gareggiare con il Team Sic58 – racconta Kaito Toba – sto cercando anche d’imparare un po’ l’italiano. Il mio obbiettivo per quest’anno è cercare di lottare per la vittoria del campionato e stare sempre nelle posizioni che contano”.

Cosa ti è mancato in questi anni?

“Ero stato tre stagioni in Honda, dal 2017 al 2019. Sono poi passato alla KTM e ogni anno sono salito sul podio ma non sono riuscito a stare costantemente davanti perché c’erano molto problemi. Credo che il mio stile di guida asia più adatto alla Honda e sono molto felice di poter guidare nuovamente questa moto al Sic58″.

Come sono andati i test?

“In questi test ho potuto finalmente testare il mio feeling con la Honda. Abbiamo lavorato sul setting e sul mio stile di guida. Non abbiamo cercato scie perché il nostro obiettivo non era il time attack. Abbiamo concluso a circa un secondo dal tempo più veloce, e questo è stato un inizio fantastico. Non vedo l’ora di ritornare in pista a Portimao e continuare a lavorare in questa direzione“.

Foto social Kaito Toba

