Fruscione e Palladino in rampa di lancio con lo Junior Team Barni

La Panigale V2 è adatta ai ragazzini? Michele Pirro ne è fermamente convinto e sta aiutando due giovani ad emergere collaborando con il Garage51 Racing Team by Barni, lo Junior team della squadra di Marco Barnabò. Nicolas Fruscione e Diego Palladino hanno rispettivamente diciotto e diciassette anni. Parteciperanno al Campionato Italiano Supersport ed il tester Ducati li segue da vicino.

“E’ un sogno poter girare con le moto di Garage51 – racconta Nicolas Fruscione – Michele Pirro ci fa allenare tanto in palestra, in moto. Ci da tanti consigli e grazie a lui facciamo grandi progressi. Garage51 Racing Team by Barni una tra le migliori squadre se non la migliore, con la moto più forte che c’è. Non devo sprecare l’opportunità ma dare il massimo. L’obbiettivo è migliorare gara dopo gara. In futuro spero di arrivare al Mondiale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Diego Palladino: “Grazie a Michele Pirro possiamo anche girare con piloti importanti come nei test di lunedì scorso, fare esperienza, cercare di carpire i loro segreti poi a volte facciamo dei turni con Michele ed è bellissimo. L’obbiettivo è crescere di gara in gara ed arrivare pronti all’esordio in campionato. Farò il possibile per non deludere l’operato della squadra, di ragazzi che come noi ci mettono il cuore e la passione. L’obbiettivo anche nel mio caso è migliorare e cercare di lottare per posizioni che contano“.

Michele Pirro ti ha dato dei consigli particolari?

“Il consiglio più importante è restare sempre concentrati e sul pezzo. In questo sport è importantissima la preparazione mentale ed è uno tra gli insegnamenti più preziosi ricevuti da Michele Pirro. Ora cercherò di sfruttare al meglio questa grandissima opportunità che ci sta dando. Se le cose andranno bene credo che potrò avere delle grandi opportunità in ogni ambito, a partire dalla Superbike ma magari un giorno, chissà, potrò arrivare anche in MotoGP. L’obbiettivo è quello”.