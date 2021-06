Moto3: Kofler ancora KO, CIP schiera Joel Kelso per i prossimi due GP

CIP porta all'esordio l'australiano Joel Kelso. Con Kofler ancora infortunato, è lui il sostituto per i prossimi eventi al Sachsenring e ad Assen.

Il team CIP – Green Power si presenta con una formazione rivista nei prossimi due eventi mondiali. Maximilian Kofler continua il recupero dall’infortunio alla schiena, al suo posto quindi ci sarà un sostituto. Si tratta di Joel Kelso, pilota australiano classe 2003 attualmente attivo nel Mondialino Moto3 (in azione questo weekend in Catalunya). ‘Nato’ nel dirt track, in cui ha vinto parecchi titoli australiani, prima di passare alle corse su strada a 9 anni. È lui il prescelto per affiancare Kaito Toba nelle tappe al Sachsenring e ad Assen. Un altro esordio mondiale quindi, dopo quello di Daniel Holgado dello scorso weekend.

“Voglio ringraziare CIP per questa opportunità” ha dichiarato l’alfiere AGR Team nel CEV Moto3. “Farò del mio meglio in queste gare nel Campionato del Mondo, anche se saranno piste nuove per me. Correrò con una squadra forte e di esperienza, certamente mi aiuteranno a dare il massimo. Auguro a Kofler un pronto recupero, un grazie a chi mi ha permesso di avere questa occasione.” Così Alain Bronec dà il benvenuto al suo nuovo pilota. “Joel è un promettente pilota australiano, un altro con i nostri colori dopo Remy Gardner, con noi prima di passare in Moto2. Ovviamente auguro a Maximilian di rimettersi presto, ma ora deve riposare prima di tornare con noi.”