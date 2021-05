Moto3: Kofler e Tatay, lesioni a schiena e caviglia dopo il botto al Mugello

Maximilian Kofler e Carlos Tatay infortunati dopo l'importante incidente al primo giro. Lesioni alla schiena per il primo, guardate la caviglia del secondo...

La Moto3 è stata una categoria davvero incidentata al Mugello, purtroppo anche con una notizia terribile. In gara poi era passato davvero poco tempo (appena sette curve) dal via che abbiamo registrato un impressionante incidente multiplo alla Savelli. Maximilian Kofler e Carlos Tatay (l’altro coinvolto è Migno) sono i due che hanno avuto la peggio, riportando differenti lesioni. Un’altra caduta da incubo dopo quanto avvenuto nel sabato di qualifiche, ma se non altro con più ‘fortuna’ del povero Dupasquier.

Parliamo dall’alfiere CIP – Green Power. Maximilian Kofler infatti aveva accusato forti dolori alla schiena: all’ospedale Borgo San Lorenzo gli sono state riscontrate frattura alle vertebre toraciche. Senza ulteriori lesioni di altro tipo per il giovane pilota austriaco, trasportato nella giornata odierna nel suo paese, affidato alle cure di altri medici che valuteranno le sue condizioni. Sembra decisamente improbabile però che sia in grado di prendere parte alla tappa in Catalunya, in programma il prossimo fine settimana.