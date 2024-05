Ci provano in parecchi, ma alla fine il nome in vetta in Moto3 è sempre lo stesso. David Alonso comanda anche la prima sessione di Prove, il primo turno utile in vista delle qualifiche. Seguono due spagnoli, come ad esempio il leader iridato Daniel Holgado, ma arrivano segnali incoraggianti anche dai ragazzi italiani. Filippo Farioli, Luca Lunetta, Stefano Nepa e Nicola Carraro sono provvisoriamente in Q2, ma saranno piazzamenti da confermare domani mattina. Ecco com’è andata l’ultima sessione del venerdì a Barcellona.

Moto3 Prove 1

Al mattino David Alonso ha già polverizzato il record assoluto della Moto3 (tempi e cronaca). Si comincia però a fare sul serio adesso, questa è la prima sessione utile per decidere chi passerà direttamente al secondo turno di qualifiche. Alonso e Veijer sono i più lanciati fin da subito, guizzi interessanti arrivano anche da più piloti italiani, non manca anche il leader Moto3 Holgado, che deve difendersi dal momento d’oro del colombiano del Team Aspar. In tanti si fanno vedere nelle zone alte, ma alla fine è sempre lui il dominatore della categoria. Miglior tempo per David Alonso su José Antonio Rueda e Daniel Holgado, alla bandiera a scacchi troviamo ben quattro italiani in top 15.

La classifica

Foto: motogp.com