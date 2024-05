Sta diventando ormai una “abitudine” per David Alonso. La sessione inaugurale della Moto3 in Catalunya infatti è nel segno del giovane colombiano di CFMOTO Aspar Team, altra partenza perfetta per colui che si sta ponendo come l’uomo da battere della categoria. Non parte benissimo invece il leader iridato Daniel Holgado, solo 18° in questa sessione, ma non va meglio agli italiani, con il solo Riccardo Rossi nei 10… Ecco com’è andato questo primo turno al Montmelo.

Moto3 Prove Libere

Si comincia sotto un cielo nuvoloso e con temperature di 17-21° C. C’è una wild card per questo GP: è il giovane indonesiano Fadillah Arbi Aditama, in azione anche qui col #93 del suo pilota preferito, alla seconda occasione nel Mondiale Moto3 (i dettagli). Guardando alla pista, nella prima parte della sessione abbiamo le prime scivolate del weekend: gli esordienti Dettwiler e Piqueras cadono alla curva 5 in incidenti distinti ma sempre senza conseguenze. In vetta passa presto Alonso, da non sottovalutare Veijer, l’unico non-spagnolo che appare in grado di spezzare il dominio iberico in questa categoria. Nei minuti finali si vede al comando anche Ortola, ma dura poco: il giovane colombiano di Aspar, a lungo vicinissimo al record assoluto ancora nelle mani di Rodrigo, alla fine lo riscrive e chiude così la prima sessione del weekend davanti a tutti.

La classifica

Foto: motogp.com