BOÉ Skull Rider ha presentato a Barcellona la sua stagione 2020. Due ragazzi italiani al via, Riccardo Rossi ed il rookie Davide Pizzoli.

Al Hard Rock Café di Barcellona BOÉ Skull Rider inizia ufficialmente la stagione 2020 in Moto3. Un’annata ricca di cambiamenti ancora prima di cominciare, con gli annunciati Kornfeil e Yurchenko fuori causa. Arriva una coppia tutta italiana nella squadra di José Gutierrez Boé: i due piloti sono infatti Riccardo Rossi e l’esordiente Davide Pizzoli.

Il primo ha già disputato una stagione completa nel Mondiale Moto3. Riccardo Rossi infatti arriva dal team di Fausto Gresini, che l’ha portato nel Campionato del Mondo dopo averlo seguito nel CIV. Un’annata difficile la sua, con pochi piazzamenti a punti. Non aveva trovato un posto per questa stagione, fino all’ingaggio da parte del team di Boé. Arriva così una seconda occasione nella categoria minore.

Per Davide Pizzoli invece si tratta del primo anno completo nel Mondiale. Per lui wild card in passato ed alcune sostituzioni nel 2019, fino ad entrare a far parte del team BOÉ Skull Rider, rimasto nel giro di poco tempo senza i suoi alfieri. Una grande opportunità per il ventenne romano, che ha chiuso la stagione 2019 nel CEV Moto3 come miglior pilota italiano.