Moto3 Austria, Prove 1: svetta Darryn Binder su Fenati ed Acosta

GP d'Austria che scatta con Darryn Binder al comando delle prime libere. Seguono da vicino Romano Fenati ed il leader Moto3 Pedro Acosta.

‘Replica’ della tappa al Red Bull Ring che si apre con Darryn Binder in bella evidenza. Protagonista per tutto il turno, il sudafricano di Petronas Sprinta Racing stampa il miglior crono della prima sessione di libere del Gran Premio d’Austria. In seconda piazza c’è il miglior italiano dell’appuntamento di Stiria, Romano Fenati, a precedere il leader Moto3 Pedro Acosta. Da segnalare anche la quarta posizione di Deniz Öncü, galvanizzato dalla storica pole di sabato scorso ma determinato a riscattarsi dopo i problemi in gara. Ma vediamo anche una classifica con ben 18 piloti racchiusi in meno di un secondo… Gli orari del GP.

Prove libere 1

Da segnalare l’assenza di Niccolò Antonelli infortunato, sostituito in questa occasione da Elia Bartolini. Idem per Xavi Artigas, che sta bene ma è in isolamento a causa della positività al Covid. C’è ancora poi David Salvador coi colori Snipers al posto di Alberto Surra, fermo per alcuni problemi di salute. Dopo qualche minuto la classifica si stabilizza con Binder al comando, segue da vicino il leader Acosta, protagonista di un ‘momento’ alla curva 7, senza conseguenze. Nelle zone alte anche Fenati, lo ricordiamo reduce da un nuovo podio domenica scorsa. Nonché unico italiano di rilievo nel primo round al Red Bull Ring… In seguito si fa vedere anche McPhee davanti al compagno di box (niente male con le voci del prossimo addio dello sponsor Petronas e del team…), ma come sempre bisogna attendere l’assalto finale per avere la classifica completa.

La classifica

