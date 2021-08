Moto3: Snipers Team, c’è David Salvador per il doppio GP in Austria

Snipers Team in Austria con una new entry. Accanto a Migno c'è David Salvador, chiamato a sostituire Surra nel doppio GP al Red Bull Ring.

Chiusa la pausa estiva, Snipers Team si presenta al doppio round al Red Bull Ring con una formazione rivista. Accanto ad Andrea Migno arriva David Salvador, giovane pilota spagnolo attualmente attivo nel Mondiale Junior Moto3. L’alfiere TM Racing Factory è confermato solamente per il GP di Stiria e per l’evento d’Austria, in programma in questo fine settimana e nel prossimo. Correrà al posto dell’italiano Alberto Surra, ingaggiato fino a fine campionato, ma ora fermo. Si vocifera di qualche problema di salute per il pilota CIV con Bardhal VR46 Academy.

Classe 2003, da quattro anni il pilota originario di Madrid compete nel FIM CEV Repsol. Nel 2018 lo troviamo in European Talent Cup con quattro podi ed una pole a referto, l’anno successivo passa alla classe Moto3. Quest’anno è in sella alla moto della casa di Pesaro, con cui ha ottenuto un podio all’esordio stagionale a Estoril. Attualmente occupa la 5^ posizione in classifica generale, a 97 punti di ritardo dal leader. Lo troviamo anche in Red Bull Rookies Cup nelle stagioni 2019 (4° con una vittoria ed altri due podi) e 2020 (6°, una vittoria ed un podio). Questi saranno i suoi primi GP nel Motomondiale.