Moto3: Antonelli infortunato, riecco Elia Bartolini nel GP d’Austria

Cambio di formazione per Avintia Esponsorama nel GP Moto3 d'Austria. Ritorna Elia Bartolini, schierato al posto dell'infortunato Antonelli.

Fine settimana di gare nuovamente al Red Bull Ring, Avintia Esponsorama Racing sarà al via con due piloti in Moto3. Per forza di cose però cambia la formazione: accanto al convalescente Carlos Tatay c’è Elia Bartolini. Il pilota italiano, attivo nel CIV di categoria, non è alla prima presenza mondiale con la squadra, sempre in qualità di sostituto, ma stavolta è al via per Niccolò Antonelli. Lo ricordiamo, una caduta in qualifica ha portato alla frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. Un infortunio risolto chirurgicamente, il team spera di riavere il suo pilota titolare a Silverstone.

Nel frattempo si tratterà della quinta occasione mondiale per Elia Bartolini. L’esordio è avvenuto nel 2019 a Misano: è 15° al traguardo, arriva anche il primo punto iridato. La prima occasione stagionale arriva al Mugello, quando è wild card assieme al suo team del CIV, il Bardhal VR46 Riders Academy, ed al compagno di squadra Alberto Surra. Lo ritroviamo in Catalunya, in Germania e nei Paesi Bassi, stavolta al posto dell’infortunato Carlos Tatay: al Montmeló ed al Sachsenring chiude a punti, anzi in terra sassone è 12°, suo miglior piazzamento mondiale. Questo fine settimana rieccolo in azione, stessi colori, ma al posto del connazionale.

