Moto3: Xavi Artigas in isolamento, addio anche al GP d’Austria

Leopard Racing con un solo pilota nel Gran Premio d'Austria. Xavi Artigas è ancora in isolamento, non sarà sostituito per questo evento.

Fermato domenica scorsa, fuori causa anche per questo Gran Premio Moto3. Arriva la conferma che Leopard Racing deve rinunciare ancora al suo rookie Xavi Artigas, finito in isolamento domenica dopo un tampone positivo. Il pilota spagnolo sta bene, ma certo deve rispettare tutte le procedure del caso. In seguito tornerà a casa, il team ha deciso di non sostituirlo. Al via con questi colori quindi sarà nuovamente il solo Dennis Foggia.

Ricordiamo quanto accaduto. Domenica scorsa Artigas era stato fermato prima del warm up per un tampone inconcludente. Necessario quindi attendere il risultato di un secondo per essere certi: l’ultimo però ha mostrato la positività al Covid del pilota spagnolo. Di conseguenza sono state seguite tutte le procedure del caso, con ulteriori test anche per il resto della squadra. Il rookie Moto3 è tutt’ora in isolamento, come detto il team è al via con un solo pilota.

Foto: Leopard Racing