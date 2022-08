Moto3 Austria, Prove 1: Migno in testa, Foggia inizia col 7° posto

Comanda un italiano nella prima sessione di libere Moto3. Condizioni miste che premiano Andrea Migno, autore del miglior tempo davanti all’esordiente Daniel Holgado ed a Tatsuki Suzuki. Il leader iridato Sergio Garcia, nonostante una caduta, si tiene nelle zone alte, poco più avanti a Dennis Foggia ed a Izan Guevara. I due spagnoli sono separati da pochi punti, l’italiano di Leopard cerca la grande rimonta, ce la farà? Vediamo intanto com’è iniziato il fine settimana in Austria.

Prove Libere 1

Un leggero ritardo per sistemare la pista dopo alcuni incidenti avvenuti nelle FP1 MotoE (a terra Ferrari e Finello), poi si parte. Cielo nuvoloso, pista bagnata e temperature di 17-20° C al Red Bull Ring, inizia così il fine settimana Moto3. Con alcuni rinnovi: dopo Stefano Nepa, MTA conferma anche Ivan Ortolá, mentre David Muñoz ha firmato con BOE Motorsports anche per il 2023. Team CIP al completo, si rivede in pista Joel Kelso, rimessosi dall’infortunio seguito all’incidente con Fernandez ad Assen. Inizia al meglio proprio il rookie Muñoz, in pochi minuti volato al comando, ma per lui c’è anche un highside alla curva 10 fortunatamente senza conseguenze. A referto in seguito anche una caduta per Nicola Carraro, sostituto dell’infortunato Matteo Bertelle fino a fine anno, cade anche Sergio Garcia alla curva 3, salva un highside invece Deniz Öncü. Sembra esserci un problema finale per Dennis Foggia, che proprio allo scadere parcheggia la sua Honda a bordo pista e torna al box a piedi. Per lui 7° crono del turno, in testa c’è Andrea Migno sul rookie Holgado e su Suzuki.

La classifica

Foto: motogp.com