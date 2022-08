MotoGP Austria, Prove 1: Ducati top con Miller-Zarco, Bagnaia 16°

Ducati inizia al meglio il fine settimana al Red Bull Ring. Jack Miller e Johann Zarco comandano la classifica alla fine delle prime prove libere, Pecco Bagnaia invece stampa il 16° crono della sessione, davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro. Buona partenza anche per Fabio Quartararo quinto, non male Andrea Dovizioso in top ten. Il racconto live della prima sessione di prove in Austria.

LIVE MotoGP Prove 1

10:43 – Turno concluso con gomme da asciutto per tutti, la pista continua a migliorare. Ecco la classifica delle FP1.

10:41 – Ducati in bella evidenza in queste prime prove libere. Comanda Jack Miller, segue Johann Zarco, all’ultimo Joan Mir si inserisce in terza piazza, davanti a Jorge Martin.

10:32 – A referto una caduta per Remy Gardner alla curva 5, pilota OK.

10:29 – La pista sta migliorando costantemente, sono comparse le gomme slick ed i tempi si abbassano.

10:21 – Confronti intensi nel box Honda: Marc Marquez ascolta con interesse i commenti del collaudatore Stefan Bradl, suo attuale sostituto. Le immagini.

10:17 – Vinales si inserisce nelle zone alte, Quartararo per il momento rimane fuori dalla top ten.

10:10 – Iniziano al meglio i ragazzi dei marchi dominatori. Comanda la KTM di Oliveira, seguono le Ducati di Zarco e Miller.

10:04 – Alle 12:30 ci sarà una conferenza stampa straordinaria proprio per KTM. Sarà il momento degli annunci riguardo Tech3, nello specifico l’arrivo di GasGas (al momento come sponsor, la moto sarà una RC16) ed il ritorno di Pol Espargaro.

10:00 – KTM determinato ad essere protagonista nel round di casa. Al box c’è anche il collaudatore Dani Pedrosa, che ha provato recentemente su questo rinnovato tracciato.

9:55 – Scattano le prime prove libere su pista ancora umida, pur con alcuni punti un po’ meno bagnati. Non abbastanza però per le gomme slick.

9:50 – Presente anche Marc Marquez, spettatore interessato nel box Repsol Honda. Il rientro dipenderà dai prossimi esami, intanto il pluricampione MotoGP ha commentato la situazione attuale in HRC. Il VIDEO della sua cicatrice.

9:40 – L’unico già “deluso” è Johann Zarco. Il pilota Pramac Ducati ha commentato la novità con una battuta: “Dopo tutti gli insulti che ho ricevuto per l’incidente con Morbidelli, mi aspettavo che almeno avesse il mio nome!”

9:35 – La grande novità è certamente la nuova chicane. Tutti concordi nel parlare di miglioramenti in termini di sicurezza, ma per Espargaro e Bagnaia il muro a sinistra è ancora troppo vicino. Prima giornata di prove, vedremo cosa ne penseranno i piloti MotoGP.

9:30 – Fabio Quartararo determinato a sfatare un tabù, Aleix Espargaro e Pecco Bagnaia all’inseguimento. Non dimentichiamo Maverick Vinales, determinato a chiudere un cerchio e, perché no, a scrivere la storia.

Premessa

Un circuito che è stato dominio in particolare di Ducati, sempre sul podio in 8 GP (compresi i round di Stiria) e marchio vincitore in sei edizioni. Un jolly da sfruttare per Pecco Bagnaia, che deve recuperare su Fabio Quartararo, determinato a confermare il titolo 2021. C’è anche Aleix Espargaro, così come il collega Maverick Vinales ormai in netta crescita, ma sono tante le incognite. A partire dal meteo e dalla nuova chicane, due aspetti da considerare per il GP 2022. Chi riuscirà ad avere la meglio? Intanto si comincia a studiare il ‘nuovo’ circuito nelle prime prove libere.

Foto: Valter Magatti