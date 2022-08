Maverick Vinales appuntamento con la storia, se in Austria vincesse lui?

Dal burrascoso divorzio con Yamaha al ritorno in alto con Aprilia. In un anno, Maverick Vinales ha rovesciato le sue sorti e si candida ad essere uno dei protagonisti della MotoGP. La rinascita sta procedendo a passi da gigante, assieme ad una RS-GP ormai tra le grandi della classe regina del Motomondiale. Per il pilota numero #12 poi ci sono altre otto occasioni per prendersi la prima vittoria coi colori di Noale. Uno scherzetto provato su Bagnaia già a Silverstone… Sarebbe un risultato storico, oltre ad una rivendicazione di carattere personale. La dimostrazione che è davvero diventato uno dei piloti da tenere d’occhio per l’obiettivo più ambizioso in MotoGP.

I precedenti

Dopo il primo podio, il passo successivo è la prima vittoria. Maverick Vinales l’ha già ribadito più volte ed i risultati in pista ci dicono che è solo questione di tempo. Dopo aver vinto con Suzuki e Yamaha, il trionfo con un terzo marchio differente sarebbe un passo storico. Con dei precedenti in classe regina, a cominciare da Mike Hailwood: una vittoria con Norton (TT 1961), 28 successi con MV Agusta, 8 vittorie con Honda. Segue Randy Mamola, capace di imporsi in gara con Suzuki (5 volte), Honda (4 volte) e Yamaha (4 volte). Avanti con Eddie Lawson, vincente assieme a Yamaha (26 successi), Honda (4 vittorie) e Cagiva (Hungaroring 1992). Per finire con Loris Capirossi, in trionfo coi colori Yamaha (Australia 1996, Eastern Creek Raceway), Honda (Mugello 2000) e Ducati (7 vittorie).

Nessuno in MotoGP

C’è però una particolarità riguardo i nomi citati. I primi tre hanno vinto solo in 500cc, mentre l’unico italiano in lista ha trionfato a cavallo tra la mezzo litro e la MotoGP dei primi anni 2000. Se Maverick Vinales vincesse almeno una gara con Aprilia, sarebbe il primo dell’odierna classe regina a farcela con tre marchi differenti. Dopo Suzuki (Silverstone 2016) e Yamaha (8 vittorie), l’obiettivo appare alla sua portata. Certo è pronto ad aiutare Espargaró per il ‘grande sogno’, ma punta anche a togliersi qualche altra soddisfazione personale prima della fine della stagione. “Mi piacerebbe vincere in Austria” ha ammesso lo spagnolo a DAZN España dopo il GP britannico. Sarebbe la chiusura di un cerchio, ma non solo.

