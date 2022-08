MotoGP, Vinales in pressing su Bagnaia: “Ci abbiamo provato”

Maverick Vinales è andato vicinissimo alla vittoria nel week-end di MotoGP a Silverstone. Già al Sachsenring aveva dimostrato di aver compiuto un ulteriore step nell’adattamento all’Aprilia RS-GP, ma un guasto tecnico lo ha costretto al ritiro. Ad Assen il primo podio con il marchio veneto, in Inghilterra il secondo podio. Aleix Espargarò potrà contare su un alleato importante nella corsa al titolo mondiale e presto potrebbe ritrovarsi il primo avversario all’interno del box.

Vinales in ascesa con Aprilia

A due giri dal traguardo il pilota di Roses ha messo pressione su Pecco Bagnaia, gli ha piazzato le ruote davanti ma l’avversario della Ducati ha prontamente replicato. La staccata è stato il jolly del piemontese che ha saputo difendersi perfettamente dagli attacchi della Freccia Nera di Noale. All’ultimo giro Vinales è andato largo alla curva 1 e a quel punto ha dovuto mollare la presa sulla preda, respingendo a sua volta gli attacchi di Jack Miller e incassando un altro ottimo risultato con la RS-GP22. “Ogni volta mi sento meglio con la moto e noto che stiamo crescendo, quella è la linea da seguire. Stiamo lavorando molto bene con Aprilia e sono tre le gare consecutive in cui abbiamo potuto lottare per il podio“.

La sfida alla Ducati

Per Maverick Vinales la fase di adattamento non si conclude qui, c’è ancora un bel margine di crescita e in Austria proverà a fare un altro step. Ancora una volta Massimo Rivola e i vertici del marchio ci hanno visto bene a puntare sullo spagnolo, arrivando alla firma prima di questo exploit nel campionato MotoGP. “Ho creduto molto fin dall’inizio in questo progetto e credo molto in me stesso. Penso sempre che sia una questione di tempo e di lavoro. Sappiamo di avere il potenziale per essere lassù a lottare per le vittorie“. Fino a qualche gara fa faticava ad entrare in top-10, adesso è al vertice a contendersi il gradino più alto del podio: Aprilia adesso ha due top player con cui poter sognare e lanciare la sfida ai “cugini” della Ducati. “Bagnaia? Ci ho provato, ma mi ha attaccato di nuovo bene. Venivo da dietro, a tutto gas, ma avevo poca gomma“.

Prossimo obiettivo è la vittoria

Nel Mondiale Costruttori l’azienda di Borgo Panigale è saldamente al comando, in classifica piloti c’è massimo equilibrio al di là della classifica provvisoria. Ma continuerà ad essere una sfida sul filo del rasoio, dove anche un risultato può condizionare la prestazione successiva. Al termine di questo week-end a Silverstone i tecnici di Noale avranno una gran mole di dati su cui lavorare: “Siamo sempre stati tra i primi e questo è importante, per vedere cosa abbiamo fatto questo fine settimana e poterlo ripetere in seguito. Sono felice, ma ho gli occhi puntati sulla vittoria perché ci crediamo davvero. Ma devi tenere i piedi per terra, il secondo è un ottimo risultato“. Maverick Vinales è risalito fino al 9° posto in classifica MotoGP e adesso mette nel mirino Alex Rins distante solo due punti. “Mi sto avvicinando passo dopo passo. Andremo veloci anche in Austria, questa è una buona pista. Continuiamo e basta“.