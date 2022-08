MotoGP 2022, classifica piloti dopo la gara di Silverstone

Pecco Bagnaia trionfa nel 12° round MotoGP della stagione 2022 a Silverstone e incassa 25 punti preziosi per la classifica piloti. Il gap dal leader Fabio Quartararo passa da 66 a 49 punti quando mancano 8 gare alla fine del Mondiale e adesso tutto ritorna in ballo, soprattutto dopo che il pilota francese ha dimostrato di poter accusare qualche colpo e di non essere invincibile. Un successo quello del piemontese che potrebbe avere contraccolpi psicologici in vista del prossimo Gran Premio in programma in Austria fra meno di due settimane (19-21 agosto). Il Red Bull Ring è tradizionalmente una pista favorevole alla Ducati Desmosedici GP. Qui le highlights del GP

Classifica MotoGP 2022

1) FABIO QUARTARARO (Yamaha ufficiale) – 180 punti

2) ALEIX ESPARGARÓ (Aprilia Racing) – 158 punti

3) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) – 131 punti

4) ENEA BASTIANINI (Ducati Gresini) – 118 punti

5) JOHANN ZARCO (Ducati Prima Pramac) – 114 punti

6) JACK MILLER (Ducati ufficiale) – 107 punti

7) BRAD BINDER (Ktm ufficiale) – 98 punti

8) ALEX RINS (Suzuki) – 84 punti

9) MAVERICK VINALES (Aprilia Racing) – 82 punti

10) MIGUEL OLIVEIRA (Ktm ufficiale) – 81 punti

11) JORGE MARTIN (Ducati Prima Pramac) – 81 punti

12) JOAN MIR (Suzuki) – 77 punti

13) MARCO BEZZECCHI (Ducati Mooney VR46) – 61 punti

14) MARC MARQUEZ (Honda ufficiale) – 60 punti

15) LUCA MARINI (Ducati Mooney VR46) – 56 punti