Classifica della 8 ore di Suzuka 2022 confermata: vittoria HRC

La montagna ha partorito un topolino. Le ulteriori verifiche tecniche di conformità di alcune parti delle prime 10 moto classificate alla 8 ore di Suzuka 2022 non hanno comportato scossoni per quanto concerne l’ordine d’arrivo finale. Honda HRC viene confermata come la squadra vincitrice della 43^ edizione della “gara delle gare” a precedere Kawasaki KRT e Yoshimura SERT Motul Suzuki.

CLASSIFICA DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2022 CONFERMATA

Con una nota diffusa dalla FIM, in data odierna è stata pertanto confermata la classifica finale della 8 ore di Suzuka 2022. Nei giorni scorsi, da voci di alcuni diretti interessati, si era parlato che eventuali irregolarità tecniche riguardassero in particolare una squadra salita sul podio. Alla fine, dopo tutte le verifiche del caso, non sono state riscontrate difformità tra le moto in gara rispetto alla fiche d’omologazione FIM originaria.

VITTORIA HONDA HRC

La classifica pertanto propone il ritorno alla vittoria di Honda HRC con l’equipaggio formato da Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi e Iker Lecuona. La casa dell’ala dorata torna così alla vittoria alla 8 ore di Suzuka dopo 8 anni d’attesa a precedere Kawasaki KRT (Jonathan Rea, Alex Lowes, Leon Haslam) e Yoshimura SERT Motul Suzuki (Gregg Black e Kazuki Watanabe), squadra confermatasi capo-classifica di campionato del FIM EWC.