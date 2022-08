La squadra di Alessandro Tonucci verso la seconda stagione Moto3 con una doppia conferma. Alla vigilia delle prime prove libere in Austria, ecco il rinnovo con l’esordiente Ivan Ortolá. Dopo Stefano Nepa, c’è l’ufficialità anche per il giovane pilota spagnolo. Angeluss MTA Racing Team quindi punta sulla continuità per il 2023, con la voglia di crescere insieme ed arrivare sempre più in alto.

Per Ivan Ortolá si tratterà della terza stagione con la stessa struttura. Oltre all’impegno mondiale, non dimentichiamo il suo ultimo anno nell’ex CEV Moto3, chiuso da vice-campione di categoria. Una collaborazione quindi che continuerà per un secondo anno mondiale. “Sono contento di questo rinnovo” ha dichiarato il pilota spagnolo. “L’anno prossimo avremo accumulato ancora più capacità ed informazioni per ogni circuito. In Austria cercheremo un altro passo avanti, pensando a finire al meglio il campionato ma anche alla prossima stagione.”

“Un secondo anno nel Mondiale Moto3 assieme ad Ortolá è motivo di grandissima soddisfazione” ha aggiunto Alessandro Tonucci. “Come con Stefano Nepa, potremo portare avanti una continuità di squadra, sia a livello sportivo che umano.” Come detto, terzo anno assieme per la squadra italiana ed il pilota spagnolo. “Stanno funzionando bene. L’obiettivo futuro è non solo confermarci, ma fare un altro passo avanti. Il nostro target è stare davanti, giocarci il podio e, dulcis in fundo, vincere il titolo di Rookie dell’Anno proprio con Ortolá.”