Moto2: Vietti, Arbolino, Dalla Porta e gli altri, le frecce tricolori del 2022

Verso la stagione 2022 con sette italiani al via. Chi saprà essere protagonista in Moto2? Rivediamo intanto tutti i nomi dei nostri portacolori.

Ci avviamo verso una nuova stagione mondiale per il Campionato del Mondo MotoGP. Abbiamo guardato le speranze italiane in Moto3, ora passiamo ai nostri rappresentanti nella categoria Moto2. Sette ragazzi chiamati a ben figurare nella classe di mezzo, con l’idea magari di riportare l’iride ancora una volta in Italia. Dal 2017 infatti sono stati ben tre i campioni dalla nostra penisola, con in mezzo Alex Márquez nel 2019 e Remy Gardner l’anno scorso. Ma chi può emergere tra i nostri? Rivediamo tutti i nomi, compresi quelli dei due rookie.

Iniziamo la carrellata certamente con Celestino Vietti, reduce dall’annata d’esordio in middle class. Un 2021 in crescendo per l’alfiere VR46, che a partire dal GP di Catalunya è andato stabilmente a punti (tolto il ritiro ad Austin). Salendo sempre di più, arrivando spesso in top ten e chiudendo per due volte a ridosso del podio. Un punto di partenza per un 2022 nel quale le ambizioni crescono e di molto, dove potrà arrivare? Stessa domanda per Tony Arbolino, che dopo un 2021 da rookie con Intact GP riparte coi colori Marc VDS. Team più volte campione del mondo di categoria, l’obiettivo quindi è chiaro. “Devo dimostrare di cosa sono capace” ha ribadito.

Proseguiamo con Lorenzo Dalla Porta, per il quale però è difficile fare un pronostico. L’anno scorso ha sofferto molto a causa di una spalla “instabile” che ha richiesto un intervento, portando al finale prematuro di stagione. In questo 2022 sarà di ritorno in Moto2 sempre con Italtrans, certamente più agguerrito ma anche con la consapevolezza di dover “riprendere il ritmo”. C’è poi Simone Corsi, un veterano della categoria, confermato in MV Agusta Forward anche per il 2022. Non arriva da un’annata semplice, con un infortunio iniziale e parecchi zeri in seguito. A referto una pole position nel GP a Valencia, senza poi riuscire ad iniziare la gara per guai meccanici.

Proseguiamo la carrellata con il ritorno in middle class, quello di Romano Fenati. Speed Up/Boscoscuro gli ha dato fiducia, eccolo nuovamente al via quindi in Moto2, con tanta voglia di continuare a crescere e di essere sempre più protagonista in pista. Stesso obiettivo per i due esordienti assoluti, cominciando da Alessandro Zaccone, che dopo l’Europeo di categoria e la MotoE approda con entusiasmo ed emozione nel Mondiale (qui la nostra intervista). C’è infine Niccolò Antonelli, prossimo al salto con VR46 dopo tanti anni di Moto3 tra alti e bassi. Ora riparte da zero, determinato ad arrivare a dire la sua col tempo.

Foto: motogp.com