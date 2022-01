Moto3: Foggia & co, le speranze tricolori per il Mondiale 2022

Quali sono le speranze tricolori nel 2022? Dennis Foggia osservato speciale, un Mondiale poi può sempre regalare sorprese. I nostri piloti in entry class.

Nella classe minore del Motomondiale non mancano i nostri rappresentanti. L’ormai scomparsa 125cc ha visto tanti campioni italiani, ma col passare degli anni i titoli tricolori si sono fatti sempre più rari. Con l’avvento della Moto3 non è andata meglio, almeno fino all’acuto nel 2019 grazie a Lorenzo Dalla Porta, primo campione tricolore di questa nuova categoria. Finora ancora unico, visto che a seguire ci sono stati due ragazzi spagnoli. Ci sono speranze per un nuovo re italiano in entry class, magari nel 2022? Al momento non sembrano essercene troppe, ma un Mondiale può sempre regalare sorprese. Vediamo intanto i nostri ragazzi al via nella categoria.

Grandi aspettative chiaramente riposte in particolare in Dennis Foggia. Nientemeno che il vice-campione nell’annata appena conclusa, protagonista di una stagione in grande crescita dopo una partenza nettamente da dimenticare. Sarà al suo 5° anno completo in Moto3, il 3° con i colori Leopard e sarà certo l’osservato speciale. A seguire c’è un Andrea Migno prossimo all’ottava stagione nella classe minore del Motomondiale. Quella appena conclusa è stata la sua seconda migliore annata, la prima però con la Honda dello Snipers Team con cui sarà al via anche in questo 2022. Negli anni non sono mancati alti e bassi, vedremo se quest’anno arriverà una maggiore costanza.

Procediamo con Stefano Nepa, che ha nel suo palmares due mezze stagioni e due annate complete a livello mondiale. Quella appena conclusa è stata la sua migliore, con cinque top ten ed un 5° posto in Emilia Romagna come miglior risultato di sempre finora. Quest’anno passerà nel Team MTA, struttura di Alessandro Tonucci all’esordio nel Mondiale. C’è poi Riccardo Rossi, reduce dal primo podio mondiale ottenuto nel 2021 e prossimo al suo 4° anno Moto3. Cambiano i colori (SIC58 Squadra Corse), torna in Honda dopo due annate con KTM. La speranza è di migliorare nettamente i risultati, visto che i piazzamenti a punti non sono stati poi molti in tre anni…

Scorrendo ancora la lista c’è Alberto Surra, un “mezzo esordiente” visto che ha disputato circa metà 2021. Parliamo di 9 GP in totale, uno al Mugello da wild card, da Assen invece ha vestito i colori del team Snipers, che l’ha confermato a tempo pieno per questo 2022. Il miglior risultato è il 15° posto ottenuto nel secondo GP a Portimao, che gli è valso anche il primo punto mondiale. Finiamo l’elenco con i nostri due rookie, ovvero Elia Bartolini e Matteo Bertelle (qui i loro profili). Il primo ha già disputato alcune wild card e sostituzioni, il secondo ha una wild card a referto: due novellini quindi, ancora tutti da scoprire a livello mondiale.

Foto: motogp.com