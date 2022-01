Superbike, Chaz Davies resta in Ducati: sarà coach del team Aruba

Chaz Davies sarà coach del team Aruba.it Racing Ducati nella stagione Superbike 2022. La sua esperienza al servizio di Bautista, Rinaldi e Bulega.

Chaz Davies resterà nel paddock della Superbike con la famiglia Ducati Aruba.it Racing. Sarà il nuovo coach al servizio di Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi e Nicolò Bulega. Il 35enne gallese inizia una nuova avventura professionale dopo aver corso otto stagioni nel World SBK con il marchio di Borgo Panigale. 266 gare disputate, 28 vittorie e 89 podi conquistati in sella ad una Ducati nel campionato delle derivate di serie. Adesso metterà la sua esperienza al servizio del marchio in SBK.

Nei mesi scorsi Scott Redding aveva chiesto il supporto di Chaz Davies nel suo box, ma il passaggio in BMW ha spezzato questo binomio. Esclusa anche l’ipotesi collaudatore Ducati inizialmente vociferata. Il team principal Stefano Cecconi si è detto entusiasta di poter contare sull’ex pilota, specialmente sul progetto SuperSport, dove la Panigale V2 ha il Dna delle Superbike bicilindriche con cui Davies ha vinto tanto. “La sua esperienza sarà sicuramente di grande aiuto ai nostri piloti, per consentirgli di poter esprimere al meglio tutto il loro potenziale“.

Felice di poter restare nel suo ambito lavorativo, anche se in un ruolo inedito, Chaz Davies ringrazia la famiglia Ducati. “Sarà interessante vedere l’azione dall’altro lato della barricata! Credo che i miei sette anni di esperienza come pilota ufficiale Ducati e la conoscenza di entrambe le moto Ducati V2 e V4, mi abbiano dato gli strumenti per poter contribuire al futuro successo della squadra. Abbiamo ottimi piloti per i campionati 2022 di WorldSBK e WorldSSP e darò tutto quello che posso per massimizzare il loro potenziale“.