Raúl Fernández premiato come vincitore del Triumph Triple Trophy 2021. La moto però diventa un bel regalo per il papà, ecco perché.

Tra gli esordienti MotoGP quest’anno c’è anche lo spagnolo Raúl Fernández con KTM Tech3. Ma prima di questo, il vice-campione Moto2 in carica ha ricevuto una Street Triple RS, il premio che gli spettava per aver vinto il Triumph Triple Trophy (TTT) 2021. Una speciale classifica stilata dal marchio britannico in base a pole position, giri veloci e record di velocità in gara. Ma questa moto, che il #25 era determinato ad assicurarsi, non è rimasta nelle sue mani, bensì è finita in quelle del padre e per un motivo ben preciso.

Il fornitore unico della classe intermedia ha istituito questo premio nel 2021, suo secondo anno nel Mondiale MotoGP. Per chi chiudeva primo in questa speciale classifica ecco la Triumph Street Triple RS, ovvero la versione più raffinata della nuova naked della casa di Hinckley. Un mezzo sulla quale l’agguerrito Fernández ha messo immediatamente gli occhi, anche su domanda del genitore. “Per tutto l’anno mi ha chiesto solo quella moto, di provare a vincerla” ha raccontato Fernández, come riportato da Triumph Motorcycles España.

Un premio finale che serve da ringraziamento nei confronti del genitore, parte importante del suo percorso da pilota. Papà Juan Carlos infatti aveva venduto la moto con cui andava ai raduni ed a vedere i GP per sostenere la carriera dei due figli Raúl e Adrián, dal 2021 tutt’e due nel Motomondiale. “Ogni tanto ci farò un giro quando sarà possibile, ma ci starò attento, è un ricordo che voglio conservare” ha sottolineato Fernández padre. “So che questa versione è unica al mondo, non la userò in circuiti né niente di simile.”

Foto: Triumph Motorcycles