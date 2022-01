MotoGP, Di Giannantonio: allenamento sotto gli occhi di Tony Cairoli

Il rookie MotoGP Fabio Di Giannantonio in pista a Malagrotta. Presenti Tony Cairoli, Jorge Prado, Mattia Guadagnini e Raffaele De Rosa.

Allenamento in motocross a Malagrotta per il rookie della MotoGP Fabio Di Giannantonio. Insieme al pilota del team Gresini Racing c’erano anche alcune stelle della categoria, come Jorge Prado e Mattia Guadagnini, oltre a Raffaele De Rosa e Antonio Labate. A fare da grande supervisore d’eccezione c’era anche Tony Cairoli, che si è ritirato dal Mondiale Motocross e spesso ha manifestato il desiderio di fare da coach ai giovani piloti. Una giornata speciale a due settimane dal primo test in programma a Sepang.

‘Diggia’ salirà in sella ad una Ducati Desmosedici GP21 nel suo primo anno in classe regina. Sulla pista di Malagrotta si è vissuta ua giornata briosa e allegra: “Ma come sei vintage Fabietto“, scrive Guadagnini. “Basta con il riso in bianco e namo a mangià questa carbonara“, aggiunge Jorge Prado che si cimenta anche con l’accento romano. Dopo un primo test a Jerez a novembre, Fabio Di Giannantonio ritornerà in sella al prototipo MotoGP del marchio di Borgo Panigale. Sarà la prima uscita ufficiale del 2022, un anno in cui dovrà crescere gara dopo gara, con la speranza di portare a casa già qualche buon risultato.

Impresa riuscita perfettamente ad Enea Bastianini nel 2021, autore di due podi nella sua prima stagione in Top Class. “Sono nervoso quando immagino di essere sulla griglia, ma non in modo negativo – ha detto Di Giannantonio in occasione della presentazione del team Gresini -. È emozionante gareggiare contro i migliori piloti del mondo e cercare di essere uno di loro“. Nessun obiettivo prefissato, la priorità e crescere step by step nel minor tempo possibile. “Sono molto fiducioso, so di poter essere molto bravo. Certo devo imparare molto, ho bisogno di tempo, ma sono convinto di potercela fare“.

