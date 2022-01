Il ritorno di Yuichi Takeda: in Superbike è ancora recordman

Yuichi Takeda, il più giovane vincitore di sempre di una gara del Mondiale Superbike, torna a correre dopo ben 12 anni di inattività a tempo pieno.

Vi ricordate di Yuichi Takeda? A 44 anni compiuti e dopo 12 stagioni di inattività a tempo pieno, quest’anno tornerà a correre full time nel circus All Japan. L’annuncio, un po’ a sorpresa, ci riporta ai tempi d’oro del motociclismo del Sol Levante, con Takeda che sarà ai nastri di partenza della classe ST1000 (Superstock) con una Yamaha R1 schierata dal team OGURA Clutch ORC with RIDE IN.

Recordman

La particolarità di Yuichi Takeda è che tuttora detiene un record soltanto avvicinato da nomi altisonanti del calibro di Loris Baz, Anthony Gobert e Toprak Razgatlioglu. Nel 1996, da wild card ed in sella alla Honda RC45 ufficiale HRC, vinse Gara 1 a Sugo, affermandosi come il più giovane vincitore di sempre di una manche del Mondiale Superbike. Il tutto a 18 anni, 8 mesi e 27 giorni, in un podio All Japan con Noriyuki Haga e Wataru Yoshikawa rispettivamente secondo e terzo.

La carriera di Takeda

In carriera Yuichi Takeda per anni è stato pilota ufficiale HRC, laureandosi nel 2001 Campione All Japan ST600 (Supersport) con il pluri-decorato Team SAKURAI Honda. Nell’ultimo decennio, Takeda ha disputato soltanto qualche gara occasionale, concentrandosi su altre attività: istruttore di guida, coach di giovani piloti, direttore sportivo di alcune squadre protagoniste nel motociclismo giapponese. Dal Team Kagayama a TKR, passando per Mikuni Vision.

Il ritorno

Il ritorno in pista a tempo pieno è dovuto al suo ruolo di tester per conto di OGURA Clutch. Come spesso capita, da cosa nasce cosa… “L’anno scorso ho contribuito allo sviluppo del team e delle attività di Ogura Clutch e ci siamo trovati molti bene“, ha spiegato Takeda. “Così, quando Sakamoto-San mi ha proposto di correre, mi sono detto: “Perché no?”. Chiaro, non mi presenterò in pista con l’obiettivo di vincere, ma di fare del mio meglio certamente sì. Inoltre cercheremo per l’appunto di sviluppare la frizione Ogura in pista“. Yuichi sarà pilota e team manager, per un programma sportivo che si estenderà anche alla 8 ore di Suzuka. Alla “gara-delle-gare” concluse 3° nel 2002 con la VTR del team SAKURAI Honda in equipaggio con Alex Barros, un altro grande nome tornato, nelle ultime stagioni, a correre in madrepatria…