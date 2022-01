MotoGP, Massimo Rivola: “Il futuro di Vinales dipende da noi”

La stagione MotoGP 2022 si aprirà subito con il mercato piloti: Aprilia dovrà convincere Maverick Vinales presentadogli una RS-GP22 competitiva.

Sarà l’anno della verità per il team Aprilia Racing in MotoGP. Ne 2021 la RS-GP ha dimostrato di essere cresciuta, Aleix Espargarò ha interrotto il digiuno di podi che durava da 21 anni. In estate Massimo Rivola e i vertici di Noale hanno assestato il colpo di mercato con l’ingaggio di Maverick Vinales. Ma piedi per terra e pedale resta la filosofia del costruttore veneto. “L’importante sarà crescere, ridurre il gap dal primo: gli ultimi due anni abbiamo tolto 9 secondi, vogliamo continuare“.

Durante la pausa invernale i tecnici Aprilia hanno lavorato per portare a Sepang, sede del primo test MotoGP 2022, una moto capace di emozionare. L’amministratore delegato assicura che sarà “una moto completamente nuova – dichiara a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. È una scommessa anche per noi, anche se credo che questo sia un anno in cui abbiamo più da perdere che da guadagnare visto il 2021 positivo. Ma abbiamo due piloti forti, Aleix ci ha portato avanti fino adesso e Maverick è un talento che non discute nessuno“. Bisognerà però fare i conti con una concorrenza spietata e prototipi al limite della perfezione.

Obiettivi e contratti nel box Aprilia

Sul banco di prova il motore della nuova Aprilia ha acquistato potenza, ma nel corso del 2022 si continuerà a sviluppare la RS-GP. E’ l’unico costruttore a poter contare ancora sulle concessioni, la speranza è di agguantare risultati importanti e perderle. Sarà il primo anno in MotoGP come Factory Team, con Gresini Racing che ha preferito optare per il marchio Ducati. La vittoria resta una chimera, ma mai dire mai, anche il podio sembrava un traguardo impossibile alla vigilia del Mondiale precedente. Eppure Aleix ha scritto una bella pagina di storia a Silverstone.

E poi c’è la questione mercato piloti, due contratti ancora da firmare. Il maggiore dei fratelli Espargarò sembra orientato al rinnovo, forse l’ultimo della sua carriera. E Maverick Vinales? “Il suo futuro dipende da noi. Se lavoriamo bene, credo che si affezionerà a noi, altrimenti è giusto che uno del suo talento vada in una squadra dove sente di poter vincere. Però il mercato partirà subito e già a Sepang mi aspetto manager selvaggi ovunque nei box“.

