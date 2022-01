MotoGP, Lorenzo sr: “Andrea Dovizioso ha un grosso problema”

Chicho Lorenzo focalizza l'attenzione su Andrea Dovizioso: cambiare stila di guida e adattarsi alla Yamaha M1 sarà difficile, ma non impossibile.

Per Andrea Dovizioso l’adattamento alla Yamaha M12 potrebbe richiedere ancora del tempo. Impossibile definire un periodo preciso, ma già dal test MotoGP in Malesia il pilota forlivese lavorerà prima di tutto sul suo stile di guida. Difficile resettare otto stagioni in sella alla Ducati, cambiare certi stilemi da un giorno all’altro.

Una situazione che Chicho Lorenzo analizza lucidamente sul suo canale YouTube. “Hai il tuo disco rigido, i programmi e poi hai il sistema operativo che ha una memoria molto bassa. Il sistema operativo è di un GB, il disco rigido è di 500 GB. E questo è come il conscio e il subconscio. Con il conscio, l’unica cosa che puoi gestire è la situazione, ma tutte le abitudini e le reazioni sono programmi che hai installato nel tuo subconscio. Quindi arrivare al subconscio e cambiare quelle abitudini è problematico“.

Dovizioso e il reset Ducati

Un processo più o meno lungo, un conflitto con se stessi che Jorge Lorenzo ha vissuto con Ducati. Un processo inverso rispetto ad Andrea Dovizioso passato dalla Ducati alla Yamaha. La M1 costringe a frenare e accelerare prima rispetto alla Desmosedici, una moto più stabile in frenata che richiede di tagliare il gas con più ritardo. Il 35enne forlivese dovrà cambiare stile di guida per portare al limite la moto di Iwata. “Tutti si sono spostati verso la modalità ‘a testa in giù’, facendo sporgere il braccio esterno più lontano possibile… Bisogna considerare che c’è un problema molto grande, che è nel subconscio. Dovizioso deve cambiare il suo modo di guidare ora che ha 35 anni“.

Sarà difficile raggiungere risultati importanti con un team satellite e contro una concorrenza interna come quella del neo campione MotoGP Fabio Quartararo. Ma Andrea Dovizioso potrebbe rivelarsi molto utile alla causa Yamaha, come alleato del francese verso la riconferma iridata. Ma secondo Chicho Lorenzo se Fabio cerca alleati qualcosa non quadra… “Se cerchi un alleato significa che non ti senti a tuo agio“.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri