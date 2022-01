MotoGP, esclusiva Pernat: “Bastianini ha un solo obiettivo”

Intervista esclusiva a Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini e figura centrale del paddock MotoGP. Per 'Bestia' un solo obiettivo: il Ducati Team.

Ducati ha scommesso e voluto Enea Bastianini ancora prima che si confermasse campione del mondo nel 2020. La nuova filosofia “giovanile” adottata in MotoGP dalla Casa emiliana sta dando i suoi primi frutti. Due storici podi a Misano nel suo primo anno da rookie, una seconda stagione con Gresini Racing con garanzie tecniche di tutto rispetto. E nel 2023 si vedrà… Molto dipenderà dalle prestazioni nel prossimo Mondiale, a cominciare dalle qualifiche. L’obiettivo è rubare la sella del team ufficiale a Jack Miller, magari giocando un bello scherzo a Jorge Martin che al momento sembra favorito per l’ascesa al fianco di Pecco Bagnaia.

A mettere il bastone tra le ruote alla Ducati ci ha provato il costruttore connazionale Aprilia. Visti i risultati poco esaltanti e gli infortuni di Lorenzo Savadori, Massimo Rivola e soci hanno provato a soffiare Enea Bastianini all’azienda di Borgo Panigale. Sul tavolo 700.000 euro per pagare la l’uscita dal contratto, una cifra quasi simile da versare sul conto corrente del pilota romagnolo. Nulla da fare, il ‘Bestia’ ha confermato la fiducia a Ducati per poter puntare al sogno del titolo MotoGP nel minor tempo possibile. Di questo e molto altro abbiamo discusso con il suo manager Carlo Pernat, storica figura all’interno del paddock che non si sottrae mai alle domande anche più scomode.

E’ vero che Aprilia ha cercato Bastianini nel 2021 offrendo certe cifre?

In linea di massima è vero, c’è stato un momento della stagione, più o meno verso giugno, in cui Aprilia ha corteggiato Bastianini. C’è stata una trattativa seria che abbiamo portato avanti, ma poi Enea ha deciso di rimanere in Ducati, perché aveva determinate possibilità di contratto per puntare ad avere una buona moto e un contratto valido fino al 2023. C’è un’opzione per il team ufficiale e quello è il suo obiettivo. Quindi è stata una scelta logica che ci ha portato a restare felicemente in Ducati.

Per il 2023 il team Pramac potrebbe essere un obiettivo?

L’obiettivo di Enea è quello di andare nel team factory nel 2023. Sappiamo che non sarà facile, ma c’è la scadenza di contratto di tutti i piloti. Pecco Bagnaia resterà sicuramente, in questo momento è fortissimo. Quindi al momento non ci sono altri obiettivi.

Sono previsti aggiornamenti 2022 sulla moto di Enea Bastianini?

Avrà una Desmosedici GP21 con alcuni aggiornamenti del 2022 sin da subito. Poi molto dipenderà dai risultati e altri fattori… Gigi Dall’Igna non è stupido. Se vede che Enea va forte… come è nella politica della Ducati.

Ducati sarà la moto da battere?

Sì, non ho dubbi. Potrebbe avvicinarsi un po’ la Honda. Il fatto che Marquez abbia avuto molti problemi ha spinto HRC a fare lo sviluppo su tre piloti diversi. Prima era una moto progettata soprattutto su Marquez, un po’ come succedeva in Ducati con Casey Stoner. A Jerez ho visto una discreta moto a fine anno, potrebbe quindi avvicinarsi. Però la Ducati resta sempre la moto da battere, non solo per il prossimo campionato ma anche negli anni seguenti.

Bagnaia è il pilota giusto per ambire al Mondiale?

Bagnaia per me è il top nel suo team. Ognuno in casa ha il suo pilota: Quartararo in Yamaha, Marquez in Honda, Mir in Suzuki. Secondo me in questo momento Bagnaia è un pilota su cui puntare, ci punterei anch’io.

A Sepang i manager dei piloti saranno già in fibrillazione. Quale sarà il colpo dell’anno?

Scadono tutti i contratti, quindi HRC dovrà cambiare politica. Aspettando Marquez dovrà puntare su un pilota forte, si butterà su Joan Mir e Fabio Quartararo. Yamaha vorrà tenerlo con sé, ma Quartararo dovrà prima vedere la moto. Sarà un mercato che si muoverà molto presto… Il colpo dell’anno è difficile dirlo. Honda potrebbe puntare su Mir, poi bisogna capire in Ducati cosa faranno i giovani.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri