MotoGP, tutte le date dei test IRTA e il calendario 2022

La MotoGP è pronta a ripartire con i primi test invernali. Tutte le date da segnare e il calendario completo della stagione 2022.

Inizia il conto alla rovescia verso la nuova stagione MotoGP. Sembrava ieri quando scorrevano in TV le immagini di Valencia, con la festa di addio a Valentino Rossi, fino all’ultimo test IRTA a Jerez e la Frontera. Ma i motori del Motomondiale sono già pronto per essere accesi, in vista del primo test ufficiale pre-campionato. La carovana della classe regina ritornerà in pista a Sepang per lo shakedown dal 31 gennaio al 2 febbraio, in pista vedremo i collaudatori dei sei costruttori MotoGP, i rookie e il team Aprilia che può ancora contare sulle concessioni. Il primo vero test si terrà dal 5 al 6 febbraio sul tracciato malese. Per i tifosi italiani sarà difficile seguire in diretta la prima uscita stagionale: non sono previste dirette televisive e in Italia sarà notte fonda…

Il secondo e ultimo test IRTA si terrà sul nuovo circuito indonesiano del Mandalika, sull’Isola di Lombok. I prototipi della MotoGP gireranno dall’11 al 13 febbraio e saranno le versioni definitive prima dell’omologazione dei motori e delle carene aerodinamiche che si effettuerà in occasione del primo Gran Premio 2022 a Losail (6 marzo). Dopo il congelamento dei propulsori imposti da Dorna nel 2021, le case costruttrici stanno lavorando in particolare su questa area per aggiungere ulteriori cavalli ai loro bolidi. Ma l’attenzione sarà puntata soprattutto sul box Ducati che da anni fa scuola in termini di novità aerodinamiche e tecniche.

Per le classi Moto2 e Moto3 è previsto invece un solo test invernale dal 19 al 21 febbraio a Portimao. Il calendario del Motomondiale conterà per la prima volta 21 GP, con l’ingresso dei nuovi tracciati di Indonesia e Finlandia. Dopo due anni contrassegnati dall’emergenza Covid-19 Dorna conta di poter ritornare alla normalità facendo leva sulla “bolla” sanitaria. La MotoGP prenderà il via il 6 marzo in Qatar, unica gara serale prevista, e si chiuderà con il tradizionale appuntamento di Valencia il 6 novembre 2022.

Calendario MotoGP 2022

6 marzo – Qatar

20 marzo – Indonesia

3 aprile – Argentina

10 aprile – USA (Austin)

24 aprile – Portimao

1 maggio – Jerez

15 maggio – Le Mans

20 maggio – Mugello

5 giugno – Catalunya

19 giugno – Germania

26 giugno – Olanda

10 luglio – Finlandia

7 agosto – Gran Bretagna

21 agosto – Austria

4 settembre – San Marino

18 settembre – Aragon

25 settembre – Giappone

2 ottobre – Thailandia

16 ottobre – Australia

23 ottobre – Malesia

6 novembre – Valencia

Le date dei test

31 gennaio/2 febbraio: Sepang Shakedown Test

5-6 febbraio: Sepang Test

11-13 febbraio: Mandalika Test

22-24 febbraio: test Moto2/Moto3 a Portimao