Augusto Fernández stampa il miglior tempo nelle prime libere bagnate a Valencia. Seguono Roberts e Garzó, più indietro il duo KTM Ajo.

Prime prove libere bagnate per la Moto2, in queste condizioni svetta Augusto Fernández. Il pilota Marc VDS piazza il tempo di riferimento in apertura di GP a Valencia, seguito da Joe Roberts e da Hector Garzó (caduto nel corso del turno). Più arretrati, o forse meglio dire più cauti, i due protagonisti dell’unica lotta iridata ancora aperta: Raúl Fernández chiude in 12^ posizione, il leader Remy Gardner, ricordiamo ancora acciaccato dopo l’incidente a Portimao, è 20°. Per i nostri colori, top ten per Vietti, Bezzecchi, Bulega e Baldassarri. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Ultimo testa a testa dell’anno tra Gardner e Fernández, stavolta vale il titolo: dopo la conferenza stampa del giovedì, si fa sul serio in pista, iniziando sotto la pioggia. Nel corso del turno Pablo Nieto, ai microfoni di motogp.com, conferma infine l’arrivo di Antonelli dalla Moto3 per affiancare Vietti nel team VR46 2022, con Bezzecchi promosso in MotoGP accanto a Marini. In pista, presente Dimas Ekky Pratama nelle vesti di wild card per Mandalika SAG Team, per la stessa squadra rimarchiamo l’ultimo GP di Thomas Lüthi prima del ritiro (qui l’omaggio di Zarco). Ai saluti anche Nicolò Bulega prima del passaggio nel Mondiale Supersport, così come Xavi Vierge diretto in Honda Superbike, assente invece Ai Ogura per infortunio ad un piede.

Pochi minuti ed abbiamo uno spettacolare highside per Lowes alla curva 5, fortunatamente con conseguenze solo per la sua KALEX. Pochi minuti dopo ecco un altro highside, stavolta con Lüthi come protagonista ma sempre senza problemi per il pilota. Al top inizialmente passa Syahrin, ma è un turno davvero movimentato a livello di piazzamenti in classifica, questo nonostante la pioggia e la pista molto bagnata. A referto una scivolata per Chantra alla curva Terol, seguita poco dopo dalla caduta di Baltus alla Nieto. Nei minuti finali a terra anche Garzó alla curva 11 e Beaubier alla Doohan, mentre la testa alla classifica passerà nelle mani di Augusto Fernández, rimamendoci fino alla bandiera a scacchi.

La classifica

Foto: motogp.com