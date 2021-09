Superbike, Aruba sbarca nella Supersport con Bulega.. e Bayliss?

Aria di rivoluzione nel paddock Superbike con la nuova Supersport: il team Ducati Aruba entra a farne parte con Bulega. Il compagno sarà Bayliss?

C’è aria di grande rivoluzione nel circus della Superbike dopo l’annuncio delle nuovi limiti di cilindrata nella classe Supersport a partire dal 2022. Cominciano ad arrivare i primi annunci importanti, tra cui l’ingresso di squadre di spessore che entreranno dal prossimo anno a fare parte della categoria di mezzo delle derivate di serie.

Arriva così l’entrata di Aruba nella Supersport dal 2022, con Nicolò Bulega a capitanare la squadra. L’ammissione della Panigale 955 nella categoria ha portato il team Ducati Aruba a creare una nuova struttura creando uno scenario decisamente affascinante. Al fianco dell’italiano potrebbe esserci Oli Bayliss, il figlio di Troy attualmente impegnato nell’ASBK. Ci sarebbe così la possibilità di rivedere un Bayliss in sella a una Ducati nel paddock della Superbike, per la gioia degli appassionati.

Supersport, rivoluzione in arrivo

Quello di Aruba ha tutta l’aria di essere il primo ingresso di tanti altri in un 2022 che si preannuncia rivoluzionario per la Supersport. Mancano però i dettagli del nuovo regolamento in una annata che sarà molto suggestiva ma rischia di essere una transizione verso un 2023 più completo e ben definito.Nel frattempo iniziano ad arrivare nuovi team e nuove moto e l’annuncio farà gola certamente anche ad altre squadre blasonate.

Il team Aruba mette sul piatto un parco piloti decisamente interessante. Bulega cerca riscatto dopo avere fatto fatica nelle ultime stagioni di motomondiale e potrebbe trovare fortuna nelle derivate di serie. Se dovesse arrivare anche Bayliss, non serve spiegare l’hype che andrebbe a creare: gli appassionati della Superbike non vedono l’ora di vedere il figlio di Troy all’opera, anche se per Oli portare in pista quel cognome non sarebbe di certo facile..

