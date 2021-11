Moto2: Frattura al piede per Ai Ogura, addio al GP a Valencia

Ai Ogura non disputerà l'ultimo evento 2021 a Valencia. Il pilota Moto2 fermato da una lesione al piede sinistro riportata nel GP a Portimao.

Arrivano brutte notizie da Honda Team Asia in vista dell’ultimo Gran Premio della stagione. Il suo pilota Moto2 Ai Ogura infatti non sarà a Valencia: in seguito all’incidente occorsogli domenica scorsa a Portimao, il rookie giapponese ha riportato una lesione al piede sinistro. Nello specifico, si parla di una piccola frattura subcapitale scomposta del quinto metatarso. Per evitare di ricorrere ad un intervento, i dottori hanno consigliato cautela al pilota giapponese, fresco di rinnovo per il 2022. Di conseguenza la squadra si ritroverà al via con il solo Somkiat Chantra.

“Sono piuttosto deluso” ha ammesso Ai Ogura a commento della sua assenza nell’ultimo GP. “Ma dopo l’incidente di domenica a Portimao hanno rilevato questa piccola lesione nel mio piede sinistro. Mi hanno consigliato cautela, evitando di correre rischi che potrebbero portare ad un intervento. Ora devo solo pensare a recuperare al meglio per la prossima stagione.” Come aggiunto anche da Hiroshi Aoyama, “Ai Ogura sfortunatamente non ci sarà. Speriamo si rimetta presto. Con gli altri nostri piloti puntiamo a finire questa stagione nel miglior modo possibile.”

