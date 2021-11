Moto2: Dimas Ekky Pratama wild card Mandalika SAG Team a Valencia

Dimas Ekky Pratama disputerà il GP a Valencia. Per lui una wild card con Mandalika SAG Team, rilevando quella cancellata a Biesiekirski.

Di ieri la notizia che Piotr Biesiekirski non avrebbe partecipato al GP a Valencia per positività (ne abbiamo parlato qui), assieme anche al suo meccanico Lorenzo. Oggi arriva l’annuncio che Mandalika SAG Team disputerà il suo ultimo round stagionale sempre con tre piloti. Ecco Dimas Ekky Pratama, schierato da wild card con la squadra con cui compete nel CEV Moto2, compagno di box del polacco. Il 29enne indonesiano affiancherà Thomas Lüthi (all’ultima corsa in carriera) e Bo Bendsneyder al Circuit Ricardo Tormo.

“Sono rimasto sorpreso quando sono atterrato in Spagna e mi hanno detto della positività di Piotr” è il commento di Dimas Ekky Pratama. Ricordiamo la sua annata mondiale nel 2019, condizionata però da una forte commozione cerebrale in seguito ad un incidente, un problema che l’ha tenuto fermo per ben 7 GP. Dal 2020 è tornato nel CEV Moto2. “Non mi aspettavo di competere questo weekend nel Mondiale, per prima cosa mando un augurio di pronta guarigione a Piotr. Ringrazio poi la squadra per questa opportunità, è utile correre sulla stessa pista sulla quale avrà luogo l’ultimo round del CEV.”

Con la speranza di recuperare anche Biesiekirski in occasione dell’evento conclusivo dell’anno. “La cosa più importante è che Piotr ed il suo meccanico Lorenzo stiano bene, nonostante la positività al Covid.” Il team principal Edu Perales commenta così l’ultima notizia. “Un peccato che non possano esserci come previsto, ma è tempo di recuperare e spero siano di nuovo in forma per l’ultimo evento del CEV.” Aggiungendo che “Abbiamo pensato così di dare a Dimas l’occasione di correre nel Mondiale Moto2 come wild card per questo fine settimana.”

