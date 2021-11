Moto2: Biesiekirski positivo, cancellata la wild card a Valencia

Piotr Biesiekirski non disputerà la sua wild card a Valencia per positività al Covid. Mandalika SAG Team al via solo con Lüthi e Bendsneyder.

Il Mandalika SAG Team si presenterà solo con la formazione ufficiale a Valencia. Piotr Biesiekirski, chiamato a disputare un’altra wild card Moto2 al Circuit Ricardo Tormo, non sarà in azione. Il giovane pilota polacco (fresco di rinnovo con questa stessa struttura per l’Europeo di categoria 2022) è risultato positivo al Covid-19, quindi è scattato il protocollo previsto in questi casi. Chiaramente niente finale di stagione per lui, la squadra sarà in azione solo con Thomas Lüthi, all’ultimo GP mondiale, e Bo Bendsneyder.

Ecco la comunicazione da parte della squadra. “Siamo spiacenti di annunciare che la nostra wild card Piotr Biesiekirski non potrà prendere parte all’ultimo Gran Premio del Campionato del Mondo a Valencia. Questo dopo aver riscontrato la positività al Covid-19. Fortunatamente il nostro pilota sta bene ed attualmente non presenta alcun sintomo. Dal Mandalika SAG Team gli mandiamo tutto il nostro supporto!” Da valutare poi il tutto per l’ultimo round del CEV Moto2, in programma il 21 novembre.