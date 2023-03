Moto2 Test Portimao, day-3: svetta Pedro Acosta, Arbolino 6°

Chiusi i test Moto2 ufficiali, brilla un nome in particolare. Pedro Acosta, già in evidenza a Jerez, lancia il guanto di sfida ai rivali di categoria, in top ten solo Tony Arbolino, protagonista anche di un incidente con un passaggio al Centro Medico ma alla fine senza conseguenze. Oltre a lui cadono anche Aron Canet, Manuel Gonzalez, Celestino Vietti, Kohta Nozane, mentre Sergio Garcia e Marcos Ramirez si fermano alla fine delle prove 2 per problemi tecnici. Conclusa quindi la preseason, la prossima settimana scatta il primo round della stagione MotoGP 2023 (il programma). Di seguito tutti i tempi e le classifiche dell’ultima giornata di test ufficiali.

Prove 1

Moto2 Prove 2

Prove 3

Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti