Moto2, Stiria: Aspar Team schiera Alejandro Medina per Syahrin

Aspar Team deve rinunciare a Syahrin, ma ha il sostituto. Si tratta di Alejandro Medina, pilota della squadra di Martínez in MotoE.

La squadra di Jorge Martínez si presenta al Gran Premio Moto2 di Stiria sempre con due piloti. Hafizh Syahrin non ha ottenuto l’OK dai medici, ma al suo posto ci sarà Alejandro Medina. Si tratta nientemeno che di uno dei due piloti schierati proprio dal Aspar Team quest’anno nella Coppa del Mondo MotoE e al momento 12° in classifica generale. Il giovane alfiere originario di Malaga affiancherà in questa occasione l’esordiente Aron Canet.

Classe 1997, Alejandro Medina non è un volto nuovo del Motomondiale. Nel 2018 infatti ha disputato due gare come sostituto sempre nella classe intermedia, precisamente a Brno (ritirato) e Spielberg (24° al traguardo). Si potrebbe parlare comunque di una sorta di esordio: il giovane spagnolo infatti non ha mai guidato una Moto2 motorizzata Triumph, la maggiore novità introdotta nel 2019. Sarà una bella sfida per Medina in questo weekend austriaco.