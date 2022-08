Moto2 Silverstone, Prove 1: Dixon respira l’aria di casa, Vietti 16°

Prime libere Moto2 con il leader in svantaggio rispetto ai rivali. Celestino Vietti infatti riparte da una 16^ posizione, provvisoriamente fuori dall’ipotetica Q2, mentre Augusto Fernández è 2° ed Ai Ogura chiude sesto. La battaglia a Silverstone dei ‘tre in un punto‘ è già iniziata… Riguardo la classifica dei tempi invece basta guardare in casa, Jake Dixon piazza la zampata in questa partenza di GP. Brutto incidente invece per Sam Lowes, si teme per la mano sinistra dolorante… Ecco com’è andata.

Prove Libere 1

La prima notizia è che Pedro Acosta non disputerà il GP, nonostante il parere precedente con conseguenze partenza per il Regno Unito. L’ultimo controllo odierno infatti ha portato alla non idoneità del rookie Moto2, tutto rinviato al Red Bull Ring tra due settimane. Da segnalare in questa occasione un interessante debutto: dal BSB arriva il giovane talento Rory Skinner, alla prima (di due) wild card nel Motomondiale. In azione poi anche Piotr Biesiekirski, chiamato da SAG Team in sostituzione di Rodrigo per questo round.

Turno che non inizia bene per Sam Lowes: violento highside per il pilota di casa alla Brooklands, appare anche piuttosto dolorante. Seguirà quindi un controllo al Centro Medico a polso/mano sinistra, punto dolente dopo l’incidente. Nel frattempo c’è un altro britannico scatenato da subito: Jake Dixon inanella una serie di giri veloci e tiene a lungo il comando della classifica. A referto però poco dopo altre due scivolate: prima Dalla Porta alla Becketts, poi Van den Goorbergh alla curva 11. Non è finita: cadrà in seguito anche Skinner alla Becketts, scivola poi Arenas alla Farm. In vetta, sarà un testa a testa finale tra Jake Dixon ed Augusto Fernández: ci prova lo spagnolo, risponde il britannico, infine il migliore delle FP1. Non un’ottima partenza per Vietti, decisamente meglio invece i rivali Fernandez e Ogura.

La classifica

Foto: motogp.com