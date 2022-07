Moto2: Piotr Biesiekirski a Silverstone al posto di Rodrigo

Al ritorno dalla pausa estiva ci sarà un’altra occasione mondiale per Piotr Biesiekirski. Il giovane pilota polacco infatti sarà al via con SAG Racing Team, squadra con cui compete nell’Europeo Moto2. In questo caso però disputerà l’evento della categoria intermedia a Silverstone, in sostituzione di Gabriel Rodrigo. L’esordiente argentino, in questo periodo convolato a nozze con la sua Elia, è fuori causa fino a fine anno per importanti problemi fisici.

Dodicesima partecipazione mondiale per il giovane pilota di Varsavia, che compirà 21 anni a fine settembre. Ricordiamo, il suo esordio nel Mondiale Moto2 è avvenuto nel complicato 2020, schierato dall’allora NTS RW Racing GP al posto dello svizzero Jesko Raffin, costretto a fermarsi per problemi di salute. Sette GP per lui in quella stagione, a cui aggiungere tre wild card disputate nel 2021 a Barcellona, Aragón e Portimao.

Il suo 2022 è già iniziato in Catalunya, terza punta della squadra accanto a Bo Bendsneyder e ad Alex Toledo, suo compagno di squadra nell’Europeo Moto2 ed in quell’occasione sostituto di Gabriel Rodrigo. Ora SAG Racing Team schiererà il pilota polacco per Silverstone, si vedrà poi per i round successivi. Arriveranno i primi punti? Al momento i migliori piazzamenti sono i due ventunesimi posti ottenuti nel 2020.

Foto: Instagram