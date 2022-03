Moto2: RW Racing senza Barry Baltus per il GP in Argentina

Forfait in vista in Moto2 per l’appuntamento a Termas de Río Hondo, in programma per la prossima settimana. Il team RW Racing GP infatti deve rinunciare a Barry Baltus, infortunatosi nel corso del weekend in Indonesia. Il giovane pilota belga non si è ancora ripreso dalla piccola frattura al polso destro, una situazione da valutare anche per il GP successivo. Pochi giorni dopo infatti ci sarà la tappa in Texas.

Si tratta della seconda assenza annunciata dopo quella nel Max Racing Team in Moto3. John McPhee è ancora convalescente dalla frattura alle vertebre, si punta al ritorno ad Austin. Certo che anche questa seconda annata Moto2 scatta in salita per lo sfortunato Baltus. Il suo 2021 da esordiente è iniziato davvero solo nel 5° round in Francia a causa di un infortunio nel corso delle libere del primo GP…

Foto: RW Racing GP