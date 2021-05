NTS RW Racing GP al completo a Le Mans. Torna in azione l'esordiente Barry Baltus, fuori causa dal GP del Qatar per l'infortunio ad un polso.

Nel quinto evento della stagione vedremo in azione anche l’ultimo degli esordienti. NTS RW Racing GP infatti recupera Barry Baltus, che ancora deve mettere a referto un GP completo. Ma un brutto incidente nelle FP3 dell’evento inaugurale, con successivo infortunio ad un polso, l’ha messo KO per un pezzo. Sul mitico Circuito Bugatti invece la squadra Moto2 ritroverà la sua formazione al completo, con il giovanissimo rookie olandese ad affiancare Hafizh Syahrin.

“Ho l’OK dal dottore. Sarò a Le Mans questo fine settimana per il Gran Premio di Francia! Non vedo l’ora di tornare in sella alla mia moto e di ritrovare il mio team.” Con queste parole Barry Baltus esprime tutta la gioia per il suo rientro nel Campionato del Mondo. Un esordio in Moto2 non proprio memorabile il suo, visto appunto il prematuro infortunio proprio al debutto stagionale. Dopo le sostituzioni di Fraser Rogers e Taiga Hada, ecco il ritorno del 17enne pilota belga.