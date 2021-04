Moto2: NTS RW Racing GP schiera Fraser Rogers al posto di Baltus

NTS RW Racing GP a Portimao con un sostituto per l'infortunato Barry Baltus. Arriva il britannico Fraser Rogers, al debutto Moto2 in Portogallo.

Stagione Moto2 2021 appena iniziata, ma NTS RW Racing GP deve già fare i conti con gli infortuni. Barry Baltus infatti, che ha riportato la frattura del polso sinistro a Losail, salterà anche l’appuntamento di questo fine settimana a Portimao. La scelta per sostituirlo è ricaduta su Fraser Rogers, pilota britannico classe 1995 attualmente in British Pirelli National Superstock. Nel suo palmares il Mondiale Supersport, la Red Bull Rookies Cup, il CEV Moto3 ed una presenza nel Mondiale Moto3.

Una bella novità quindi per lui, sia a livello di categoria che di moto. “Per prima cosa ringrazio RW Racing GP per questa opportunità” ha dichiarato Fraser Rogers. “Non vedo l’ora di scendere in pista e di conoscere la NTS. L’obiettivo sarà certo imparare giro dopo giro, migliorando in ogni singola sessione. Voglio anche godermi questo momento e dare il massimo per questa squadra, cercando di ottenere il miglior risultato possibile.” Rogers girerà con l’89, ovvero il numero da lui utilizzato in ogni campionato disputato.

Foto: Facebook-Fraser Rogers Racing