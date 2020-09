Moto2/Moto3, ecco la livrea Sky Racing Team VR46 per Misano

Livrea speciale per Sky Racing Team VR46 in occasione del doppio round a Misano. Ecco i nuovi colori delle Moto2 e Moto3 della squadra.

Appuntamento di casa per Sky Racing Team VR46, anzi doppio quest’anno. Per entrambe le occasioni (13-20 settembre) è stata preparata una nuova livrea, che sfoggeranno Celestino Vietti ed Andrea Migno in Moto3, così come Luca Marini e Marco Bezzecchi in Moto2. I colori, che vedremo anche su tute e caschi, richiamano i colori del partner WithU, già presenti sulla Hyundai i20 R5 New Generation guidata da Umberto Scandola.

“Siamo entusiasti di avere questa opportunità” ha sottolineato il presidente dello sponsor Matteo Ballarin. “Il Gran Premio di Misano è il nostro gran premio di casa. Visti i risultati ottenuti sinora, con 3 piloti su 4 che hanno già vinto delle gare, oltre ad una presenza costante nelle prime posizioni sia in Moto2 che in Moto3, speriamo di dare la marcia in più con la livrea dedicata ai colori del nostro marchio, simbolo di energia e passione.”

Un appuntamento al Misano World Circuit sempre molto sentito, con un pubblico ridotto sugli spalti per la prima volta quest’anno. Luca Marini ci arriva da leader iridato Moto2, il compagno di box Marco Bezzecchi ed il pilota Moto3 Celestino Vietti hanno conquistato nell’ultimo GP le prime vittorie nelle rispettive categorie. Non dimentichiamo anche Andrea Migno, a caccia del primo podio nella stagione del rientro in Sky VR46.

Foto: WithU Motorsport