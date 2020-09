MotoGP: Gli orari TV di Misano, diretta Sky Sport/DAZN e TV8

Scatta il Gran Premio di San Marino con MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE in azione. Tutti gli orari, diretta garantita da Sky Sport, DAZN e TV8.

Il Motomondiale corre questo fine settimana al Misano World Circuit per il primo dei due eventi previsti. Quattro categorie in azione: accanto a MotoGP, Moto2 e Moto3 infatti si unirà anche la MotoE, al via per il suo terzo round stagionale. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN, ma qualifiche e gare saranno visibili sempre in diretta anche su TV8.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Venerdì 11 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.05-16.35 MotoE Prove libere 2

Sabato 12 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50-12.20 MotoE Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.05 MotoE E-Pole

Domenica 13 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 12 settembre

12.35-13.15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10-14.50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 13 settembre

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara