Moto2 Misano: Lopez-Boscoscuro intesa vincente, Vietti addio Mondiale?

È la giornata di uno scatenato Alonso Lopez. Appena 8 GP mondiali ed è già vincitore di un Gran Premio! Che storia quella di questo ragazzo: fino allo scorso maggio era a casa, senza contratto… Festa grande anche per Speed Up/Boscoscuro, che interrompe un lungo digiuno e parallelamente il dominio KALEX. Aron Canet si prende il secondo gradino del podio, terzo è Augusto Fernandez, nuovamente leader Moto2 con quattro punti di margine su Ai Ogura 5°. Sono loro i battaglieri protagonisti per la corona, visto che Celestino Vietti ha sbagliato di nuovo… La cronaca del Gran Premio di San Marino.

Scatto Lopez, occhio al trio mondiale

Partenza dalla pole position dell’osservato speciale Celestino Vietti, 3° in classifica iridata ed a caccia del grande risultato in casa. Long Lap Penalties per Keminth Kubo e Bo Bendsneyder: il primo per l’incidente con Kelly in Austria, il secondo per guida irresponsabile nelle FP3. Parte bene Vietti, ma fanno ancora meglio Lopez e Arenas che lo superano. Subito KO invece ben quattro piloti: parliamo di Dixon (highside alla curva 2) Kubo, Van den Goorbergh e Gonzalez, ritirati per incidenti distinti nei primi due giri. Intanto in vetta c’è uno scatenato Lopez che ci prova di nuovo, ha già rischiato il colpaccio in due occasioni ed a Misano non è diverso. La fuga però non gli riesce, presto si rivedono Arenas, Vietti, Canet e Ogura, con Fernandez a circa mezzo secondo dal leader Moto2. Abbandonano la corsa anche Navarro e Salac (contatto con Agius poi ritirato), Long Lap Penalty per Aldeguer, 7° ma autore di un taglio alla curva 2. Non la sconterà, visto che cade, stessa sorte poi anche per Dalla Porta.

Vietti, un altro errore

A 17 giri dalla fine abbiamo Lopez sempre al comando, il margine però che aumenta su Arenas e Canet. Dietro al trio spagnolo però c’è il terzetto che si gioca il mondiale: Ogura e Fernandez infatti sono negli scarichi di Vietti 4°, si preannunciano fuochi d’artificio. Anzi no, l’italiano sbaglia ancora: scivolata alla Rio, un altro gravissimo errore! Stavolta la battaglia mondiale appare davvero compromessa, visto che scivola (provvisoriamente) a -40 dal leader giapponese… Doppio zero VR46 con la successiva caduta di Antonelli, finisce anche la corsa di Pasini con lo stesso errore di Vietti. In testa la situazione è sempre più chiara: Alonso Lopez oggi non si batte, arriva la prima vittoria Moto2! Che festa per Speed Up/Boscoscuro, che spezza il dominio KALEX, mentre il podio è una questione totalmente spagnola. Aron Canet chiude secondo, Augusto Fernandez si prende di forza il terzo posto e la leadership iridata. Ai Ogura è 5° alla fine di una gara solida, portando a casa altri punti importanti per la classifica generale.

La classifica

Classifica Moto2

Foto: Valter Magatti