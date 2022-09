Moto2 Misano: Celestino Vietti brilla in casa, pole con caduta

Terza pole in Moto2, la prima in un round di casa. Celestino Vietti si sa facendo ben vedere in questo fine settimana a Misano, determinato a recuperare su Ai Ogura ed Augusto Fernandez. A referto però anche due cadute, una proprio sul finale di Q2, ma l’italiano di VR46 è pronto a rispondere ai rivali. Il leader di categoria e lo spagnolo di KTM Ajo condividono la terza fila, stavolta chiamati ad inseguire in gara. Ma Vietti non è l’unico italiano a brillare: in bella evidenza anche Tony Arbolino 5°, Lorenzo Dalla Porta 6° e la wild card Mattia Pasini, che chiude la top ten. Gara da non perdere domani, ecco gli orari del GP.

Qualifiche 1: Dalla Porta al comando

A referto un altro incidente per Corsi, scivolato alla curva 2. È la terza caduta del GP per l’esperto pilota Moto2… In azione anche un lanciato Bo Bendsneyder, che domani dovrà scontare una Long Lap Penalty per guida irresponsabile nelle FP3. Chiuderà 2° dietro a Lorenzo Dalla Porta, passano il turno anche Joe Roberts e Marcel Schrötter. Incidente finale per Keminth Kubo, un altro fine settimana difficile per il rookie Yamaha VR46 Master Camp.

Qualifiche 2: Vietti vola e cade

La lista dei 18 è completa, si lotta per la pole position. Occhi puntati in primis su Ogura, Fernandez e Vietti, ma Lopez si sta decisamente mettendo in evidenza. Il turno di Dixon invece si chiude piuttosto presto per una scivolata alla curva 15, con qualche brivido per la moto che attraversa la pista ma viene fortunatamente evitata dai piloti in corsa. Aldeguer si stava ben comportando, ma chiude prematuramente la sessione per una caduta alla Quercia. Brilla Celestino Vietti, vuole la pole position in casa e se la prende di forza! Cerca poi di migliorarsi ancora, ma il tentativo va in fumo per una scivolata finale alla Quercia. Poco male, nessuno gli strappa la prima casella, anzi scatterà davanti sia ad Ogura che a Fernandez.

Foto: VR46 Racing Team