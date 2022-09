MotoGP, Bagnaia-Bastianini primo test di intesa: a Misano serve collaborazione

Ducati si gode l’effetto Misano e monopolizza la prima fila in griglia di partenza con Jack Miller, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Pecco Bagnaia agguanta il secondo crono ma partirà 5° per effetto della penalizzazione rimediata al venerdì, quando ha rallentato Alex Marquez e il futuro compagno di box Enea. La vera bella notizia è che Fabio Quartararo e Aleix Espargarò partiranno alle sue spalle, quindi il pilota piemontese può sfruttare l’occasione per recuperare punti in classifica.

Bagnaia in seconda fila

A Borgo Panigale non scopriranno certo le carte in tavola, ma Pecco Bagnaia può sfruttare questa grande occasione di Misano. Con una buona partenza potrebbe mettersi subito in testa al gruppo e i colleghi di marca potrebbero fare da tappo all’avanzata della Yamaha di Quartararo. “Alla 11 il curvone mi riesce particolarmente bene, posso fare un po’ di differenza, ma per farla bene bisogna usare il cordolo – racconta l’alfiere della Ducati ufficiale -. Ci sono andato e fortunatamente era asciutto. Non è come partire al 2° posto, ma abbiamo fatto il possibile, Aleix e Fabio partono indietro e quindi non è male. Se domani dovesse piovere non sai quanto potrai spingere, spero non sia così anche se saremo pronti a tutto. Oggi nelle FP4 sul bagnato eravamo competitivi, speriamo di usare tutte queste carte per fare una bella gara“.

Bastianini e l’azzardo slick

Enea Bastianini va alla ricerca della sua quarta vittoria e il layout di Misano può giocare a suo favore. Qui ha conquistato due podi nella sua prima stagione MotoGP e quest’anno ha subito dimostrato di essere veloce anche sul giro secco. Al pilota Gresini e al suo staff il merito di avere azzardato la gomma slick all’inizio del Q2, mentre gli altri andavano con la scelta più comoda delle rain. “Una bella gioia dopo l’inizio di sessione che sembrava bagnata, sono entrato subito per montare le slick. La pista era veramente un po’ bagnata, sui cordoli si rischiava tanto, bisognava fare finta di niente ed è andata bene. Domani sarà difficile per la scelta delle gomme, a volte l’asfalto è caldo a volte è freddo. In ogni caso siamo stati veloci, dobbiamo ottenere il massimo“.

La sfida con Jorge Martin

Dopo aver vinto il ballottaggio con Jorge Martin, Bastianini conferma di aver meritato la promozione nel team factory. Il madrileno del team Pramac partirà 13° dopo un inizio di Gran Premio non particolarmente brillante. “Qui è la gara di casa, posso essere avvantaggiato, sono sempre stato veloce. Anche Jorge è un bel pilota – ha sottolineato il ‘Bestia’ – in questo momento è forse più nervoso di me, ci può stare“. Domani la corsa al titolo mondiale di Pecco Bagnaia passerà anche per le sue mani, per i due connazionali sarà un primo esame di intesa in vista della prossima stagione.